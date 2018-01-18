Öğrencilerin anneleri ve öğretmenlerin ördüğü atkılar askerlere hediye edildi

Şafak SAĞ/CEYLANPINAR (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA\'nın Ceylanpınar ilçesindeki Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri, harçlıklarıyla satın aldıkları iplerle aileleri ve öğretmenlerine ördürdükleri atkıları, Suriye sınırında görev yapan askerlere hediye etti.

Cumhuriyet Ortaokulu 7\'nci sınıf öğrencilerinden Bilal Ölçer ve Emirhan Aslan, Okul Müdürü Mehmet Eldemir ile birlikte proje hazırlayıp arkadaşlarından topladıkları paralarla ip satın aldı. Öğrencilerin anne ve öğretmenleri tarafından örülen atkılar yaklaşık bir ay içerisinde hazırlandı. El emeği örgü atkılar, toplanarak Suriye sınırında görev yapan 1\'inci Hudut Komutanlığı\'nda vatani görevini yapan askerlere teslim edildi. Öğrenciler, el emeği atkıların yanı sıra duygu ve düşüncülerini içerdikleri mektupları da Mehmetçiğe teslim etti. Sınırda görev yapan askerler, öğrencilerin hediyelerine karşı duygulanıp teşekkür etti.

Cumhuriyet Ortaokulu 7\'nci sınıf öğrencilerinden Bilal Ölçer, \'\'Projenin aslında bir hikayesi var. O hikaye aklıma geldi. Sabah yağmur yağıyordu, hava bulutlu ve biraz da soğuktu. Annem dedi ki \'Dışarda yağmur yağıyor, atkını al boğazın üşümesin.\' Ben de bunun üzerine atkımı aramaya başladım. Atkımı giydikten sonra ısınmaya başladım. Benim de aklıma böyle bir fikir geldi. Biz böyle üşüyorsak, neden Mehmetçiklerimiz üşümesin. Biz ev ortamındayız, onlar her zaman nöbet başında uyumuyorlar. Daha sonra gelip okul arkadaşım ile durumu paylaştım böyle bir proje yapalım diye. Okula gelerek müdürümüze anlattık. Daha sonra ilgili öğretmenlerimize de söyledik. Bu süreçte yazı yazdık, sınıfları dolaşmaya başladık. Az bir miktarda para topladık öğretmenlerimiz de destek oldu. Daha sonra topladığımız para ile bazı arkadaşlarımızın annelerine örgü ipliği alıp verdik. Onlar da atkıları ördüler, sonra paketledik. Onlara atkılarını ve mektuplarımızı verdik. Çok mutlu oldular. Biz de bu projeyi yaptığımız için çok mutluyuz\" dedi.

Öğrencilerden Emirhan Aslan ise askerleri mutlu ettikleri projeyle, kendilerinin de mutlu olduğunu ifade ederek, \"Çok sevindiler. Biz de sevindik ve gururlandık. Böyle bir proje yaptığımız için ömür boyu gurur duyacağız\" diye konuştu.

Okul Müdürü Mehmet Eldemir de, öğrencilerini kutlayarak, teşekkür etti.



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