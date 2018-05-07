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Öğrencilerin 'alkol gözlüğü'yle imtihanı

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT'ta Trafik Haftası nedeniyle düzenlenen etkinlikte, 'alkol gözlüğü' katılan öğrenciler, dubaların arasında yürümekte zorluk çekti

07 Mayıs 2018 17:24

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT\'ta Trafik Haftası nedeniyle düzenlenen etkinlikte, \'alkol gözlüğü\' katılan öğrenciler, dubaların arasında yürümekte zorluk çekti.
Trafik Haftası nedeniyle ​Cumhuriyet Meydanı\'nda Tokat Emniyet Müdürlüğü, Tokat Jandarma Komutanlığı, Tokat Belediyesi ve Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde stant ve resim sergisi açılışı gerçekleştirildi. Okullarda hafta nedeniyle düzenlenen resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerini Tokat Valisi Ömer Toraman verdi. Stantları gezmeye gelen öğrencilere trafik kuralları hakkında bilgi verilerek, çeşitli hediyeler dağıtıldı. Ayrıca, alkollü araç kullanmanın tehlikeli olduğunu göstermek amaçlı öğrencilere, alkollü etkisi yapan gözlükler takıldı. Öğrenciler gözlüklerle dubaların arasında yürümekte zorluk çekti. Etkinliğe katılan İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, öğrencilere emniyet kemerinin de önemini hatırlattı.

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