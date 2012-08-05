Öğrencilerin 14 milyonluk loto vurgunu

ABD’nin en ünlü okullarından MIT’den mezun olan bir grup öğrenci, öğretmenleriyle birlikte geliştirdikleri program sayesinde lotaryadan 14 milyon lira aldı. ‘Çete’nin foyası 7 yıl sonra ortaya çıktı.



ABD’nin saygın eğitim kurumlarından Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) öğrencileri ve bir akademisyeninin tam 8 milyon dolarlık (14 milyon TL) loto vurgununa karıştığı ortaya çıktı.

Massachusetts eyalet müfettişi tarafından hazırlanan raporla oyunu bozulan çetenin, yedi yılı aşkın süredir yerel loto çekilişindeki açıktan yararlandığı tespit edildi.

Buna göre, hepsi MIT mezunu olan bir grup ve onlara yardımcı olan bir profesör, loto ikramiyeleriyle ilgili yaklaşık 10 yıl önce bir istatistik projesi hazırladı.

Projeye göre, yerel “Cash WinFall” loto çekilişinin, devrettiği haftalardan sonra kazandıran numaralarının algoritması çıkarıldı.

2 milyon dolar sınırı olan çekiliş, aşılan sınırın gelecek hafta daha büyük pay edilerek dağıtılmasını öngörüyordu.

Öğrenciler de yaptıkları hesaplara göre devreden haftalarda 600 bin dolarlık kupon oynadıklarında en az yüzde 10 ila 15 kara geçeceklerini belirledi.

Milliyet gazetesinin haberine göre ekip, şirkete dönüştürdükleri iş sayesinde toplam 48 milyon dolar kazandı. Bu kazancın 40 milyon doları oynanan kuponlara harcanırken 8 milyon doları ceplerinde kaldı.

Lotonun kupon satışını sınırlayan bir uygulaması olmadığı için istedikleri kadar oynayan öğrencilerin çevirdiği tezgahtan loto görevlilerinin de haberdar olduğu halde ses çıkarmadığı ortaya çıktı.

Eyaletteki loto çekilişi, şüpheler üzerine bu yıl başından beri askıya alınmıştı.