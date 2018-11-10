Öğrencilerin 10 Kasım koreografisi duygulandırdı

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK\'ın Devrek ilçesindeki Devrek Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin 10 Kasım\'a özel hazırladıkları koreografi, sosyal medyadan yüzlerce kez paylaşıldı.

Devrek Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, Türkiye Cumhuriyeti\'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk\'ü, 80\'inci ölüm yıldönümünde hazırladıkları özel koreografiyle andı. Atatürk\'ün doğduğu yıl ve hayatını kaybettiği yıl ve saati, saat üzerinde kendi bedenleriyle gösteren öğrencilerin koreografisi havadan drone ile görüntülendi. Lise, Devrek Belediyesi\'nin desteğiyle hazırladıkları videoyu sosyal medyadan paylaştı. Kısa sürede yayılan video yüzlerce kez paylaşıldı.

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