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Öğrencileri tehdit eden rektör eski bakanın oğlu çıktı

Başbakan Yardımcısı Arınç'ı protesto eden öğrencileri okuldan atmakla tehdit eden rektör, eski Bakan Ekrem Pakdemirli'nin oğlu çıktı.

26 Aralık 2010 02:00

T24 - Başbakan Yardımcısı Arınç'ı protesto eden öğrencileri okuldan atmakla tehdit eden rektör, eski Bakan Ekrem Pakdemirli'nin oğlu çıktı. Rektör Mehmet Pakdemirli, misafirlerine kesinlikle saygısızlık yaptırmayacağını söyledi.


Celal Bayar Üniversitesi'nde, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın ziyaretini protesto eden öğrencileri okuldan atmakla tehdit eden Rektör Mehmet Pakdemirli, kendini savundu. ANAP dönemi bakanlarından Ekrem Pakdemirli'nin oğlu olan Rektör Pakdemirli, Arınç'ın kendisini ziyarete gelecek olmasından dolayı Emniyet birimlerinin üniversitede önlemler aldığını anlattı. 'Bu olaydan önce Emniyet, dışarıdaki protestocu öğrencileri görerek beni bilgilendirdi. Ben de öğrencilerle konuşarak makamıma geçtim. Tam o sırada dışarıdan sloganlar gelmeye başladı' dedi. Öğrencilere karşı takındığı tavır dolayısıyla kamuoyunun tepkisini çeken Rektör Pakdemirli sözlerini şöyle sürdürdü: 'Hemen aşağıya indim. 'Ne işiniz var burada' dedim. Öğrencim de 'Biz görevliyiz' dedi. Ben de 'Ne tür göreviniz var' diye sorduğumda, 'Atatürk görevlendirdi' cevabını verdi. Kendilerine, Cumhuriyet sadece sizlerin değil. Bizlerin de teminatı altında' dedim. Sonra ayrıldılar.

Aynı öğrenciler, geçen hafta Kubilay ile ilgili bir sergi açmak istemişti. Biz de izni verdik sergiyi açtılar.


'Disipline giderlerdi"

Uyarısını, öğrencileri korumak adına yaptığını ifade eden Rektör Pakdemirli, şunları kaydetti: 'Hangi görüşten olursa olsun misafirlerime kesinlikle saygısızlık yaptırmam. Üniversitemin öğrencileri de bunu yaptı. Bu nedenle onlara sert sözler söyledim. Bu sözleri söylerken öğrencilerimin disiplin cezası almasını önledim.'

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