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Öğrencileri taşıyan yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı: 15 öğrenci yaralı

Yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi

23 Nisan 2015 14:33

Mersin'in Erdemli İlçesi'nde öğrencileri taşıyan yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı. Kazada ilk belirlemelere göre 15 öğrenci yaralandı.

Alınan bilgiye göre, üniversite öğrencilerini pikniğe götüren Murat Yangın (46) yönetimindeki 33 PS 507 plakalı minibüs, Erdemli ilçesi Elvanlı Mahallesi'nde jandarma aracına çarptı.

Karaoğlan deresine doğru yönelen araç buradaki köprü ayağına çarparak durabildi.

Kazada yaralanan 15 kişi ambulanslarla Mersin ve Erdemli'deki hastanelere sevk edildi.

Yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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