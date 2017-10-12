Öğrencileri taşıyan serviste bonzai bulundu!

İstanbul Ataşehir'de okul önlerinde uygulama yapan Mobil Okul Timleri (MOB), öğrencileri taşıyan servisi denetledi. Araçtan indirilen servis şoförünün sallandığını gören ekipler servis içinde yaptıkları aramada kağıda sarılı bonzai buldu. Servis şoförü daha sonra polis tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü.

Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre okulların açılmasının ardından yaşanan skandallarla kamuoyunda tartışma konusu olan öğrenci servisleri, yine akıllara durgunluk veren bir olayla gündeme geldi. İstanbul’un merkezi semtlerinden Ataşehir’de polis kontrolünde durdurulan okul servisinin şoförü uyuşturucunun etkisinde ve sabıkalı çıktı. Araçta yapılan aramada ise son yıllarda gençleri adeta esir alan, ailelerin korkulu rüyası sentetik uyuşturucu bonzai bulundu.

Ataşehir’de okul önlerinde uygulama yapan Mobil Okul Timi (MOT), yol kenarında bekleyen okul servisini denetledi. Araçtan indirilen servis şoförünün ayakta bile zor durduğunu gören polis, okul servisinde yaptığı aramada şoför koltuğu üzerinde beyaz kâğıda sarılı 0.1 gram bonzai ele geçirdi. Polis tarafından, uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak suçundan kaydı bulunduğu bilgisi verilen 32 yaşındaki okul servisi şoförü Servet G., gözaltına alındı.

Şoför olarak turizm firması tarafından işe alınan Servet G.’nin, firmaya verdiği evrakta sabıkasız göründüğü bildirildi. Daha önce uyuşturucu kullanmak suçundan poliste kaydının bulunduğu öğrenilen Servet G.’nin, mahkûmiyeti bulunmadığı için sabıkasız göründüğü kaydedildi. Bağlı olduğu firma, Servet G.’nin işine son verdi.

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