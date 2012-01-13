-Öğrencileri taşıyan minibüs devrildi BİTLİS (A.A) - 13.01.2012 - Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Tatvan Meslek Yüksekokulu (MYO) öğrencilerini taşıyan minibüsün bariyerlere çarparak devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı. Serdal Kara yönetimindeki 21 EH 660 plakalı minibüs, şehir merkezi girişindeki Batarya kavşağındü, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bariyerlere ve elektrik direğine çarptı. Çarpma sonucu devrilen minibüsteki sürücü Kara ile öğrenciler Murat Karataş, Mine Mustafaoğlu, Sevgi Yılmaz, Aykut Kılıç, Merve Çekiç, Gülizar Aktaş, Melek Mazgir ve Mihriban Mahar yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri ile çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar, Bitlis Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralı 2 öğrencinin durumlarının ağır olduğu öğrenildi.