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Öğrencileri taşıyan midibüsün kayma anı kamerada

Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE, (DHA)- GÜMÜŞHANE'de üniversite öğrencilerini taşıyan midibüsün buzlu yolda kaydığı anlar, kamerayla görüntülendi

09 Ocak 2019 17:07

Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE, (DHA)- GÜMÜŞHANE\'de üniversite öğrencilerini taşıyan midibüsün buzlu yolda kaydığı anlar, kamerayla görüntülendi.
Gümüşhane\'de kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında eksi 2 dereceye düştüğü kentte, yollarda buzlanmalar oluştu. Gümüşhane Üniversitesi\'ne öğrenci götüren midibüs, buzlu yolda kaymaya başladı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan midibüs, lastiklerinin kaldırma çarpmasıyla durdu. Öğrenciler korku yaşarken, on anlar kamerayla görüntülendi.

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