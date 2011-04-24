-ÖĞRENCİLERİ TAŞIYAN MİDİBÜS DEVRİLDİ KONYA (A.A) - 24.04.2011 - Üniversiteler Salon Futbolu karşılaşmaları için Muğla'ya giden Elazığ Fırat Üniversitesi Bayanlar Salon Futbolu Takımı'nı taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 14 kişi yaralandı. Üniversiteler Salon Futbolu karşılaşmaları için Muğla'ya giden Fırat Üniversitesi Bayanlar Salon Futbolu Takımı'nı taşıyan Mehmet Yavuz Erbaş (45) idaresindeki 23 FZ 956 plakalı midibüs, Konya-Sarayönü karayolunun 33. kilometresinde devrildi. Kazada, kimliği henüz belirlenemeyen 1 kız öğrenci olay yerinde öldü. Yaralanan sürücü Erbaş ile 14 kişi Konya'daki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı, olayla soruşturmanın devam ettiği bildirildi.