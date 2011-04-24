T24 LogoT24 Logo
Gündem

ÖĞRENCİLERİ TAŞIYAN MİDİBÜS DEVRİLDİ KONYA (A.A)

24 Nisan 2011 12:49

-ÖĞRENCİLERİ TAŞIYAN MİDİBÜS DEVRİLDİ KONYA (A.A) - 24.04.2011 - Üniversiteler Salon Futbolu karşılaşmaları için Muğla'ya giden Elazığ Fırat Üniversitesi Bayanlar Salon Futbolu Takımı'nı taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 14 kişi yaralandı. Üniversiteler Salon Futbolu karşılaşmaları için Muğla'ya giden Fırat Üniversitesi Bayanlar Salon Futbolu Takımı'nı taşıyan Mehmet Yavuz Erbaş (45) idaresindeki 23 FZ 956 plakalı midibüs, Konya-Sarayönü karayolunun 33. kilometresinde devrildi. Kazada, kimliği henüz belirlenemeyen 1 kız öğrenci olay yerinde öldü. Yaralanan sürücü Erbaş ile 14 kişi Konya'daki hastanelere kaldırıldı.  Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı, olayla soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24