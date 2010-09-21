-ÖĞRENCİLERİ NEHİR YUTTU MUZAFFERABAD (A.A) - 21.09.2010 - Pakistan'ın Keşmir bölgesinde 30 öğrenciyi taşıyan bir minibüs nehre yuvarlandı, 4 çocuk yaralı kurtarılırken, 11 ceset çıkarıldı, diğer çocukların ise kayıp olduğu bildirildi. Polis, minibüs şoförünün aracın kontrolü kaybettiğini, minibüsün, bölgenin merkezi Muzafferabad'daki Jhelum nehrine yuvarlandığını kaydetti. Polis müdürü Gulam Ekber, polisin, minibüsün şoförünü ve 4 yaralı çocuğu kurtardığını belirtti. Ekber, 11 cesede ulaşıldığını, diğerlerininse halen kayıp olduğunu söyledi.