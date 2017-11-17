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Öğrencileri için Atatürk'ün balmumu heykelini yaptı

İZMİR, (DHA)- ULU Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 79'uncu yıl dönümünde İzmir'de Mirza Nil İlkokulu 2/B sınıfı öğretmeni Suat Erol tarafından yapılan balmumu heykeliyle anıldı

17 Kasım 2017 19:41

İZMİR, (DHA)- ULU Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 79\'uncu yıl dönümünde İzmir\'de Mirza Nil İlkokulu 2/B sınıfı öğretmeni Suat Erol tarafından yapılan balmumu heykeliyle anıldı.
Mirza Nil İlkokulu tiyatro sahnesinde sergilenen balmumu heykel öğrenciler, öğretmenler ve  veliler tarafından büyük ilgi gördü. Yaklaşık 1 ay süren yoğun bir çalışmanın ardından heykeli 10 Kasım\'a yetiştiren Suat Erol, yaptığı çalışmanın beğenilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek çocukların dünyayı soyuttan ziyade somut olarak algıladıklarını Atatürk heykelini bu yüzden yaptığını söyledi. Erol konuşmasını şöyle sürdürdü:
\"Çocuklar dünyayı somut olarak algılamaktadır. Bu nedenle çocuklarımıza bir şey öğretirken zihinlerde yer alması için daha somut elle tutulur gözle görülür şekilde sunmak isteriz. 10 Kasım haftasında çocuklarımızı 3 boyutlu bir Atatürk karşılasın istedik. Ben öğretmenliğin yanı sıra hobi olarak da resim ve heykel çalışmaları yapıyorum. Bu kez de bir Atatürk heykeli yapmaya çalıştım. Atatürk her zaman Türk milletinin kalbinde fikirleri ve kazandırdıklarıyla yaşamaya devam edecektir.\"
Mirza Nil İlkokulu Müdürü Ercan Çiftçi ise Atatürk\'ün fikirlerinin Türkiye\'nin geleceğini aydınlatmaya devam ettiğini açıklayarak Suat Erol\'u yaptığı Atatürk heykeli için teşekkür etti.

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