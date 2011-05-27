-ÖĞRENCİLERİ DÖVEN ÖĞRETMEN TUTUKLANDI KAHİRE (A.A)- 27.05.2011 - Mısır'da özel bir kreşte öğretmenlik yapan Mecdi El Sahar, ödevlerini yapmadıkları için yaşları 4 ile 6 arasında değişen 25 öğrencisini dövdüğü iddiasıyla tutuklandı. Mısır'dan yayın yapan özel On televizyonun haberine göre, Garbiya ilinde bir kreşte, çocuklara okul öncesi eğitimi veren öğretmen Mecdi El Sahar'ın öğrencilerini dövme görüntüleri, ismi açıklanmayan bir kadın tarafından çekilerek sosyal paylaşım sitesinde yayımlandı. Söz konusu görüntülerde, ödevlerini yapmayan öğrencilerini tahta cetvelle döven Mecdi El Sahar, saçından tutuğu bir kız öğrenciye defalarca vuruyor. Öğrencinin çığlıklarına aldırmayan Sahar, toplamı 3.5 dakika olan görüntülerde yer alan yaklaşık 9 öğrenciden sadece bir tanesine "Ödevini yapmışsın bravo" diyerek odasından dışarı çıkarıyor. Görüntülerin yayımlanmasının ardından Garbiya Bölge Savcılığı'nın talimatıyla tutuklanan Mecdi El Sahar'dan 25 öğrencinin velilisinin şikayetçi olduğu bildirildi. El Sahar'ın, savcıya verdiği ilk ifadesinde, "Özellikle 25 Ocak halk devriminden sonra isyan eden gençliği disipline edebilmenin ve eğitmenin tek yolu dayaktır" dediği ileri sürüldü.