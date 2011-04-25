-ÖĞRENCİLERİ "İKRAM" ZEHİRLEDİ İSTANBUL (A.A) - 25.04.2011 - Başakşehir Şahintepe'deki İbrahim Koçarslan İlköğretim Okulu'nda, Anaokul'u açılışında verilen ikramdan zehirlendikleri belirtilen 30 öğrenci hastaneye kaldırıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kadın Koordinasyon Merkezince yürütülen, ''İlk Adım Anaokulu'' projesi çerçevesinde Başakşehir Şahintepe'deki İbrahim Koçarslan İlköğretim Okulu'nda anaokulu açılışı gerçekleştirildi. Açılışta verilen ikramlardan yiyen öğrencilerden 30'u çeşitli şikayetlerle doktora başvurdu. Bakırköy Dr.Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile çevredeki hastanelere kaldırılan öğrenciler burada sağlık kontrolünden geçirildi. Gıda zehirlenmesi geçirdikleri belirlenen öğrencilerden bazıları müdahalenin ardından evlerine gönderildi. Kimlikleri açıklanmayan 3 öğrencinin ise Bakırköy Dr.Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavilerinin sürdüğü belirtildi.