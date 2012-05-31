Öğrencileri 2 kez okuldan attılar, 3. yolda!

Hatay Üniversitesi’nde ‘poşu taktığı’ için saldırıya uğrayan arkadaşlarına destek açıklaması yapan üniversite öğrencilerine üniversite yönetimi ceza yağdırdı. Saldırıyı protesto etmek amacıyla yapılan basın açıklamasına katılan 7 öğrenciye ‘yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası’, 22 öğrenciye ‘iki yarıyıl okuldan uzaklaştırma cezası’, 34 öğrenciye ‘bir yarı yıl okuldan uzaklaştırma cezası’ verildi.

Mesut Hasan Benli'nin Radikal'de yayımlanan haberine göre, Hatay Üniversitesi'nde okuldan atılan iki öğrenci, dava açıp dönmesinler diye iki gün sonra yeniden atıldı. Sırada üçüncü soruşturma var. Ancak üniversite İdare Mahkemesi’nde dava açıp geri dönmesinler diye iki öğrenciyi iki gün sonra ikinci kez okuldan attı. Üniversite yönetimi öğrenciler hakkında üçüncü bir soruşturma da başlattı.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi’nde 8 Mart 2012’de okula poşu takarak gelen Derviş Lağab, isimli öğrenciye, karşıt görüşlü Yusuf G., isimli öğrenci tarafından önce “poşunu takmayacaksın” diyerek, ‘pala’ diye tabir edilen ve silah olarak kabul gören bıçakla saldırdı. Yaşanılan bu olayla ilgili olarak 9 Mart günü yaklaşık 100 kişilik öğrenci grubu basın açıklaması yaptı. Okul yönetimi basın açıklamasının izinsiz olduğu gerekçesiyle 65 öğrenci hakkında soruşturması başlattı. Soruşturma sonucunda disiplin kurulu, 2 öğrenciye ceza verilmesine gerek olmadığını belirtirken, 7 öğrenciye ‘okuldan atma’, 22 öğrenciye ‘iki yarıyıl uzaklaştırma’, 34 öğrenciye de ‘bir yarı yıl uzaklaştırma’ cezaları verdi. Ancak disiplin kurulu bu kararları verirken ilginç bir cezaya da imza attı. Kurulun, daha önce bildiri dağıttıkları gerekçesiyle 14 Mayıs 2012’de okuldan atma cezası verdiği öğrencilere, basın açıklamasına katıldıkları için de iki gün sonra ayrıca aynı cezayı verdiği anlaşıldı.

İki defa okuldan atılma cezası verilen öğrencilere disiplin yönetmeliğinin ilgili maddesi hatırlatılarak, “Adı geçen öğrencinin 2. kez ‘yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası’ ile cezalandırılmasına konunun rektörlük makamına arzına oybirliği ile karar verilmiştir” denildi. Öğrencilerin avukatlarından Ali Habip, öğrencilerin demokratik haklarını kullandıkları gerekçesiyle ağır cezalara çarptırıldığına dikkat çekti.

Dava açacaklar

Habip, “ Öğrenciler katıldıkları basın açıklaması ve attıkları sloganlar gerekçe gösterilerek en ağır şekilde cezalandırılmıştır. Bu kabul edilemez bir durumdur. Verilen cezaların iptali için gerekli davaları açacağız” diye konuştu. Öğrenciler de dün Ankara ’da yaptıkları basın açıklamasında öğrenim haklarının ellerinden alındığını belirterek, “Verilen cezaların altında imzası bulunan akademisyenler unvanlarına ihanet ederek siyasi bir karara imza atmışlardır” dediler. İki defa okuldan atılma cezası alan öğrencilerden Mithatcan Türetken, okul yönetimi tarafından neden iki defa atılma cezası verildiğini şöyle açıkladı: “Okul yönetimi burada iyi niyetli davranmıyor. Çünkü ilk atılma kararını yargıya götürülüp yürütmeyi durdurma kararı aldığımızda bizi okula başlatmak zorunda. Dolayısıyla okula başlatmamızı engellemek amacıyla yeni bir ceza veriliyor.”