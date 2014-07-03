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Öğrencilere uzaklaştırma cezasının gerekçesi: İşgal edeceklerdi

Kocaeli Üniversitesi yönetimi Berkin Elvan'ın ölümünü protesto eden 26 öğrenciye uzaklaştırma cezası verdi

03 Temmuz 2014 14:55

Gezi Direnişi’nde polisin attığı gaz kapsülünün başına isabet etmesi sonucu ölen Berkin Elvan’ın ölümünü protesto ederek Kocaeli Üniversitesi Rektörlük binası önünde eylem gerçekleştiren 26 öğrenciye uzaklaştırma cezası verildi. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasret Çomak, ise öğrencileri suçlayarak, “İşgal gerçekleşseydi bunu da bir pazarlık unsuru yapacaklar ve birtakım isteklerde bulunacaklardı” iddiasında bulundu. 

Birgün gazetesinin haberine göre, 16 Haziran 2013 günü, polisin attığı gaz bombasıyla başından yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 269 gün sonra, 11 Mart 2014’te, 15 yaşında hayatını kaybeden Berkin Elvan’ın ölümünü protesto ederek Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Rektörlük binası önünde eylem yapan 26 öğrenciye, uzaklaştırma cezası verildi. KOÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çomak, gazetecilere yaptığı açıklamada, Berkin Elvan’ın ölümüyle ilgili bir grup öğrencinin rektörlük binasını işgal etmek istediğini iddia ederek, “Burada polisle çatıştılar. İşgal gerçekleşseydi bunu da bir pazarlık unsuru yapacaklar ve birtakım isteklerde bulunacaklardı” ifadelerini kullandı. 

 

'Aralarında disiplin cezası alanlar var'

 

Yerleşke dışında yapılan eylemlerle ilgili bir soruşturma açmadıklarını savunan Çomak, ceza alan öğrenciler için, ‘rektörlük binasını işgal girişiminde bulunarak camları kıran ve kamu malına zarar veren 26 öğrenciye bu cezanın verildiğini’ dedi.

Çomak, bu konuda çok özen gösterdiklerini öne sürerek, “Öğrenci bizim kardeşimizdir. Hiçbir öğrencinin bir gün dahi ceza alıp uzaklaştırılmasını isteyen bir anlayışa sahip değiliz. Bunların arasında 5-6 defa disiplin suçu almış olanlar var. Onlar sanıyorum, 2 yarıyıl ama çoğunluk bir yarıyıl olarak aldı. Bu cezalar üniversite yönetim kurulundan oybirliğiyle geçti” dedi.

 

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