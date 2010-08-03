-ÖĞRENCİLERE TACİZE 253 YIL HAPİS İSTEMİ ADANA (A.A) - 03.08.2010 - Adana'da biri kız 10 öğrenciye cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklanan ilköğretim okulunda görevli sınıf öğretmeni hakkında 253 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. Görev yaptığı ilköğretim okulunda öğrencilere tacizde bulunduğu iddiasıyla velilerin şikayeti üzerine yaklaşık 2 ay önce tutuklanan öğretmen B.U.R. hakkında Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında ''çocuğun nitelikli cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma'' suçlarından iddianame hazırlandı. Evli olan ve mesleğe 2002 yılında başlayan sanık öğretmen hakkında yöneltilen suçlamalarla ilgili olarak 253 yıl hapis cezası istenen iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Sanığın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacağı bildirildi.