'Öğrencilere sorgu fişlemedir, cezası hapistir'

Eskişehir Barosu Başkanı Avukat Rıza Öztekin, Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) müfettişlerince özel okul, yurt ve dershanelerde, veli ve öğrencilerin sorgu odalarında ifadelerinin alınmasının hem anayasal suç teşkil ettiğini hem de BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne aykırı olduğunu söyledi.

Okullarda fişleme yapıldığını ve bunu kınadıklarını vurgulayan Öztekin, konusu suç teşkil eden emrin hiçbir surette yerine getirilemeyeceğini söyledi. Zaman'dan Mehmet Kuru'nun haberine göre, Hukuka aykırı olarak kişisel veri elde etme ve kaydetmenin fişleme unsurlarından sayıldığını belirten Baro Başkanı, “Buna göre uygulama TCK’nın 135. maddesinin 1. fıkrasına göre suç teşkil etmektedir. Aynı maddenin 2. fıkrasına göre de kişilerin siyasî, felsefî veya dini görüşlerine ilişkin bilgileri kişisel veri olarak kaydeden kimse altı aydan üç yıla kadar hapis cezasına çarptırılır. Burada yapılanların hepsi kanunsuzdur, suçtur. Buna göre de bunları yapan ve uygulayanlar hapis cezasıyla yargılanır.” dedi.

Öztekin düzenlediği basın toplantısında, hükümet tarafından şimdi de küçük çocukların fişlenerek, üzerlerinde korku imparatorluğu oluşturulmaya çalışıldığına işaret etti. Valiler, il millî eğitim müdürleri ve müfettişlerinin, ‘bakanın talimatını uyguluyoruz’ diyerek sorumluluktan kurtulamayacağının altını çizdi. Sorgulanan küçük çocukların ruh sağlıklarının olumsuz etkilendiğini de hatırlatan Öztekin, “Bu durum BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne aykırıdır. Sözleşmenin 16. maddesine göre, hiçbir çocuğun özel yaşantısına, aile, konut ve iletişimine keyfî ya da haksız bir biçimde müdahale yapılamaz. Onur ve itibarına saldırılamaz.” tespitinde bulundu.

Anayasamıza göre herkesin vicdan, dinî inanç ve kanaat hürriyetine sahip olduğunu dile getiren Baro Başkanı, kimsenin dinî inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamayacağını, bunlardan dolayı suçlanamayacağını kaydetti. Öztekin özel okul, dershane ve yurt sahipleri ile yöneticilerine de şöyle seslendi: “Baro bu işin takipçisi. Hukuksuzluğun bekçisidir. Bu uygulamaya maruz kalan her kim olursa olsun. Ama mutlaka bize başvursun. Biz onlara gereken her türlü hukukî desteği sağlayacağız.”