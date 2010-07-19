T24 LogoT24 Logo
Gündem

Öğrencilere saksıda Hint keneviri yetiştirdiler

Sivas’ta uyuşturucu madde satan ve kullanan kişilere yönelik yapılan operasyonda 17 kişi gözaltına alındı.

19 Temmuz 2010 03:00

T24- Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde, ilde ikamet eden bazı kişilerin başka illerden getirdikleri uyuşturucu maddeleri sattıkları ve kullandıkları, bu konularla ilgili sık sık bir araya gelerek müşterek hareket ettikleri bilgisine ulaşıldı.

Elde edilen bilgiler dahilinde şüphelilere yönelik çalışmalara başlayan ekipler, suça karışan ''torbacı'' olarak tabir edilen sokak satıcılarının yakalanması ve suç delillerinin ortaya çıkartılması amacıyla Sivas merkez ve Şarkışla ilçesi ile Antalya ve Adana'da, ''uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak'' suçlarıyla alakalı eş zamanlı olarak planlı operasyon yaptı.

Operasyonda gözaltına alınan 17 kişiden 4'ü emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 13 kişiden S.A, V.Y.T, E.T, H.K, İ.Y, B.K, İ.Ö. ve H.T. tutuklandı. 

Sokak satıcılarının bekar evlerinde kalan üniversite öğrencilerini uyuşturucu kullanmaya alıştırdıktan sonra bu öğrencilerin kaldıkları evlerdeki saksılara Hint keneviri ektikleri ve yetiştikten sonra bunları satışa sunduklarının tespit edildiği belirtildi.

Zanlıların gençleri davet ettikleri evlerde, kızlarla birlikte alem yaparak uyuşturucuya alıştırdıkları da öne sürüldü.

Zanlıların ev, iş yeri, araç ve üzerlerinde yapılan aramalarda, toplam 916 gram ağırlığında esrar, içerisinde eroin kalıntılarının olduğu 2 enjektör, 1 kaşık ve limon tuzu, 6 kök 35-40 santimetre boyunda kenevir bitkisi, çok miktarda esrar içiminde kullanılan çarşaf olarak tabir edilen sarma kağıdı ve yine esrar içiminde kullanılan özel düzeneklerle yapılmış pet şişeleri ele geçirildi.

Operasyon kapsamında toplam 21 şüphelinin suça karıştığının tespit edildiği, bu kişilerden 2'sinin halen arandığı, 2 şüphelinin de önceki tarihlerde yapılan ön yakalamalarında tutuklandığı bildirildi.

Bu arada tutuklanan zanlılardan bazılarının ''yurt dışında uyuşturucu kullanmak ve ticaretini yapmaktan'' sınır dışı edildikleri, Sivas'ta bu duruma devam ettikleri kaydedildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24