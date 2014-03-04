Öğrencilere 'öğretmen Başbakan hakkında konuşuyor mu' sorusu

İstanbul’da Bahçelievler Necip Fazıl Kısakürek Lisesi Okul Müdürü’nün, öğrencileri odasına çağırarak, öğretmenlerin Başbakan ve hükümet hakkında yorum yapıp yapmadığını sorduğu öne sürüldü. İddiaya göre, öğrencilere üç sorulu bir inceleme tutanağı dağıtıldı. Tepkiler üzerine müdür tutanakta imzası olmadığını söyledi.

Cumhuriyet gazetesinden Ali Açar’ın haberine göre Bahçelievler Necip Fazıl Kısakürek Lisesi Okul Müdürü Cemal Kılıç, okuldaki öğrencileri odasına çağırarak öğretmenlerin Başbakan ve hükümet hakkında konuşup konuşmadığını sordu.

Öğrencilerin yazılı olarak yanıtlaması istemiyle “inceleme tutanağı” adı altında 3 soru içeren bir kâğıt dağıtan Kılıç, “Ders müfredatının dışına çıkarak hükümet çalışmalarını eleştiren ve bunu sınıf içinde tartışma konusu yapan öğretmeniniz var mı? İsmini ve hangi konularda tartışma yaptığını yazınız” diye sordu. Müdürün öğrencilere yönelik soru kâğıdı dağıtmasına tepki gösteren Eğitim-Sen İstanbul 1 No’lu Şube Başkanı Barış Uluocak, “Yolsuzuluk krizini yönetme açısından okullarda neler yapıldığını tespit etmek için öğrencileri ihbara zorluyorlar. Bu öğretmenlerin öğrenciler eliyle açıkça fişlenmesidir. Okulda ayrıştırıcı tavırlardan vazgeçilmeli” dedi. Müdür Kılıç ise tutanakta kendi adı ve imzası olmadığını belirterek iddiaların asılsız olduğunu öne sürdü.

İddiaya göre, Bahçelievler Necip Fazıl Kısakürek Lisesi’nde okul müdürü Cemal Kılıç, iddiaya göre dün okuldaki öğrencileri odasına çağırarak “inceleme tutanağı” adı altında 3 soru içeren yazılı kâğıt verdi. “Ders müfredatının dışına çıkarak hükümet çalışmalarını, Başbakan’ın yaptığı çalışmalarını eleştiren, siyasi konuları açan, çeşitli şekillerde siyasi taraf olup propaganda yapan öğretmeniniz var mı? İsmini yazınız. Hangi konularda tartışma yaptığını belirtiniz” diye soran Kılıç, öğrencilerin soruları net ve anlaşılır şekilde cevaplamasını istedi. Müdürün tutanak adı altında kâğıt dağıtmasından rahatsız olan bazı veliler de duruma tepki gösterdi. Okulda görev yapan birçok öğretmen de sol görüşlü, aydın ve ilerici öğretmenlerin öğrenciler eliyle fişlenmek istendiğini söyledi. Okul müdürü tarafından dağıtılan tutanağı sert bir şekilde eleştiren Eğitim Sen İstanbul 1 No’lu Şube Başkanı Barış Uluocak da öğretmenlerin öğrenciler eliyle fişlendiğini ve çocukların siyasete çekildiğini belirtti. Okul müdürünün siyasi iktidara şirin gözükmek için kendisine vazife çıkardığını anlatan Uluocak, “Öğretmenlere çeşitli yollarla soruşturma açmanın önünü açmak istiyorlar. Bu yapılan aleni bir fişlemedir. Çocukların eğitim-öğretim alanında muhbir gibi kullanılması, öğretmen-öğrenci ilişkisini de bozacaktır. Yolsuzluk krizini yönetme açısından okullarda neler yapıldığını tespit etmek için öğrencilerin ihbara zorlanması akıl almaz bir durum. Okul müdürünün bundan vazife çıkararak bu tutanağı dağıtması daha vahim” dedi.

Uluocak, Necip Fazıl Kısakürek Lisesi’nde daha önce de Amin Maalouf’un “Semerkant” isimli romanını tavsiye ettiği gerekçesiyle bir öğretmen hakkında ilçe milli eğitim müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldığını anımsattı.