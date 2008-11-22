Öğrencilere karikatür dayağı

İ.Ü. öğrencileri, okul avlusunda açtıkları Başbakan Erdoğan ve AKP’yi eleştiren karikatür sergisi nedeniyle polis ve özel güvenlik görevlilerinden dayak yediklerini öne sürdüler



İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğrencileri üç gündür Hergele Meydanı’nda sergiledikleri “6 yıllık AKPA İktidarı!! Sergiliyoruz” başlıklı karikatür sergisi nedeniyle, polis ve özel güvenlik görevlilerinin saldırısına uğradıklarını ileri sürdü. Polisin müdahalesiyle toplam 10 öğrencinin yaralandığını belirten öğrenciler, Edebiyat Fakültesi önünde yaptıkları basın açıklamasıyla dayağı protesto etti.

Yaklaşık yüz öğrenci, dün “En sonunda karikatürden de korktular. Bu kapının arkasında faşizm var” yazılı pankart açıp, “Katil polis üniversiteden defol. Polis defol, üniversiteler bizimdir” şeklinde slogan atarak Edebiyat Fakültesi kapısına geldi. Polisin müdahalesi sonucu yaralandığını söyleyen bir öğrenci, bahçede yaşanan olayları anlattı. Kafasında yara izleri bulunan öğrencinin konuşmasının ardından bir basın açıklaması yapıldı.



‘3 gündür saldırıyorlar’



Öğrencilerden Burçin Şimşek, üniversitede sergilenmeye başlanan karikatürler nedeniyle üç gündür polis ve özel güvenlik görevlilerinin kendilerine saldırdığını öne sürerek, “Karikatür sergisine yapılan bu saldırı, düşünce özgürlüğüne ve bilime yapılan bir saldırıdır. Bizler, ülkemizde ve üniversitelerimizde yaşanan saldırılara sessiz kalamayız. Biliyoruz ki, bu olaylar sonucunda rektörlük yine öğrencilere soruşturmalar açıp cezalar verecek. Bizler ise bu saldırılara sessiz kalmayarak, demokratik bir üniversite için mücadeleye devam edeceğiz” dedi.

Ellerinde hükümetin ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın resmedildiği karikatürleri taşıyan öğrenciler, daha sonra sloganlarla okula girdi.

Okula giren öğrencilerden birinin güvenlik görevlilerine kimlik göstermemesi üzerine kısa süreli bir gerginlik yaşandı. Gerginlik, merdivenlerdeki eylemci öğrenciler tarafından alkışlarla protesto edildi.



