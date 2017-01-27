Öğrencilere istismarla suçlanan öğretmeninin 48 yıl hapsi istendi

Eskişehir'de 10 yaşlarındaki 4 kız öğrencisine sınıfta elle tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan 48 yaşındaki öğretmen T.M. için savcı 48 yıl hapis cezası istedi.

DHA’da yer alan habere göre, geçen 19 Nisan'da meydana gelen olayda Meseret İnel İlkokulu sınıf öğretmeni T.M., 4 kız öğrencisine elle tacizde bulunduğu iddiasıyla polis tarafından gözaltına alındı.



Suçlamaları kabul etmeyen T.M. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. T.M., Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen yıl yapılan duruşmalarda tahliye edildi.



T.M.'nin yargılanmasına bugün devam edildi.



Gizli yapılan duruşmada mahkeme savcısı mütalaada bulunarak T.M.'nin 48 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, avukatların savcının mütalaasına karşı yazılı beyanda bulunmak için süre istemesi üzerine duruşmayı 23 Şubat'a erteledi.