Öğrencilere iş teklifi yağıyor

Çukurova Üniversitesinde (ÇÜ) bulunan Otomotiv Anabilim Dalında eğitime 2 yıl önce başlanmasına rağmen, öğrencilere adeta iş teklifi yağdığı ve öğretim üyelerinin öğrencilere teklifleri askıya alıp, son yıl değerlendirmelerini önerdiği bildirildi.

ÇÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Başkanı ve Otomotiv Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kadir Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2 yıl önce ilk öğrencileri aldıkları bölümde, başarılı şekilde eğitimi sürdürdüklerini kaydetti.

Otomotiv bölümünün, ÇÜ dışında Hacettepe Üniversitesinde bulunduğunu, bu yıl ise Karabük ve Atılım üniversitelerinin ilk kez öğrenci alacağını belirten Aydın, “Bu yıl sayısalda 338,011 gibi yüksek bir puanla 31 öğrenci aldık. İngilizce eğitim verdiğimiz bölümümüzde, ek olarak Almanca da eğitim vermek için YÖK'e yaptığımız başvuru kabul edildi. Gelecek yıldan itibaren isteyen öğrencilere Almanca da eğitim vereceğiz” dedi.

Aydın, öğrencilerin Adana'da fabrikası bulunan TEMSA'da yarım gün teorik, yarım gün de pratik eğitim gördüklerini belirterek, “Okurken otomotivle ilgili pratik bilgilerle donatmayı amaçlıyoruz. Böylece, mezun olduğunda sudan çıkmış balığa dönmeden, uygulamalı eğitim almış ve işbaşı yapabilecek konumda olacaklar. Bu Türkiye'ye de uygulamalı eğitim ve üniversite-sanayici iş birliği açısından örnek bir uygulama” diye konuştu.

“Mezunlarımız için sorun yok”

Öğrenci profilinin çok iyi olduğunu vurgulayan Aydın, şöyle devam etti:

“Mühendislik Mimarlık Fakültesinin en yüksek puanıyla öğrenci alan bölümüyüz. Her ne kadar yeni programlar açılsa da, otomotiv mühendisliğinin liderliği tartışılmaz vaziyette. Ayrıca, Türkiye'de otomotiv sektörü krizde de olsa, ihracatta liderliği kolay kolay kaptırmıyor. Zaten Avrupa'daki otomotiv yatırımları ile Çin'deki fabrikalar Türkiye'ye doğru kayıyor. Çünkü Türkiye'deki işçilik ve mühendislik gücü çok iyi.

Bu nedenle, mezunlarımız için iş sorunu diye bir şey söz konusu değil. Eğitime başlayalı 2 yıl olmasına karşın öğrencilerimize adeta iş teklifi yağıyor. Mezunlarımızı çoğunu TEMSA istihdam etmek istiyor. Ama biz öğrencilerimize bu teklifleri askıya almalarını, son yıllarında gelecek fırsatları değerlendirmelerini istiyoruz. Çünkü çok geniş bir çalışma imkanı var.”

Otomotiv mühendisliği yeni olduğu için, Türkiye genelinde çok sayıda üniversitede yeni bölümler açılacağını da belirten Aydın, “Bunların öğretim elemanı ihtiyaçları var. Biz yetiştirdiğimiz mühendisleri sanayide çalışmanın yanında, üniversitelere dahi yetiştirmekte zorlanacağımızı düşünüyoruz. Yani otomotiv bölümü, Türkiye'de iş bulma sıkıntısı olmayan temel branşlardan birisi” dedi.





