Öğrencilere havai fişek talimatı PKK'dan gelmiş

T24 - Mardin Emniyet Müdürlüğü, 8 Nisan'da Kızıltepe'deki bir ilköğretim okulunun bahçesindeki öğrencilere düzenlenen havai fişekli saldırı talimatını terör örgütü PKK'nın verdiğini açıkladı. Amaç, öğrencileri korkutmak...







Mardin Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, 8 Nisan 2011 tarihinde Diyarbakır-Mardin karayoluna patlayıcı düzeneği döşerken, mayının elinde patlaması sonucu ölen Suriye uyruklu terör örgütü üyesinin cenaze töreni nedeniyle ilçede olaylar çıktığını hatırlattı.

İzinsiz gösteri esnasında bazı banka şubeleri ile iş yerlerine taş ve molotofkokteyli saldırı gerçekleştirildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Teröristin cenazesinin defin işlemi öncesinde, terör örgütünün 23 Nisan etkinliklerini boykot etmek için internet sitelerinden yandaş kitleye talimatlar verildiği tespit edilmiştir.

Aynı gün 23 Nisan etkinliklerinin olduğu 23 Nisan İlköğretim Okulu öğrencilerini korkutmak amacıyla havai fişekli saldırı yapılmıştır. Yapılan saldırı esnasında tören yapan çocukların aşırı derecede korktuğu ve bazı velilerin bayıldığını gösteren görüntüler elde edilmiştir."



Öğrencilere havai fişekli saldırı!

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kepenk kapatma eylemine uymayan bir marketi yağmalayan göstericiler, 8 Nisan'da bir ilköğretim okulunun bahçesindeki öğrencilere havai fişekle saldırdı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.



Aysel Tuğluk: "Kötü şeyler olacak"

BDP'nin Van'da desteklediği bağımsız milletvekili adayı ve DTK Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk, dün yaptığı açıklamada felaketin eşiğinde olduklarını savundu ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün ''Güzel şeyler olacak" sözüne rağmen onca zamanın geçtiğini vurguladı ve kötü şeyler olacağını öne sürdü.

"Başbakan’a bir hakikati hatırlatmak isterim, inkar isyanı büyütür sayın Başbakan" diyen Tuğluk, "Tarihin dönülmez noktasındayız. 9 yıldır Kürtler tahammül gösterdi. Defalarca ateşkes ilan edildi, şans verildi, uzlaşı ve çözüm arandı. Ancak sayın Başbakan ve AKP iktidarı oyalamak, tasfiye etmek dışında bir yol bilmediler. Bu artık netleşmiştir ve Kürtler hükmünü vermiştir, çözüm AKP’ye rağmen gelişecektir. Kürtlerin bu anlamda sabrı da bitmiştir, tahammüle de" dedi.

Tuğluk, "Devletle olmuyorsa, halkımız kendi demokrasisinin kuracak ve kendi kurduğu bu sistem içinde yaşamasını bilecek kadar örgütlüdür. Bu statüsüzlük durumu daha fazla devam edemez. Mısır gibi olur, Suriye gibi mi bilinmez. Ancak bir statü kazanılacak ve ne pahasına olursa olsun savunulacaktır. Araf halindeyiz. Sorumluluk devlettedir, Sayın Başbakandadır. Cennet olsa birlikte yaşayacağız, cehennem olsa birlikte yanacağız" dedi.



