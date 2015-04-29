Öğrencilere 'başka yeriniz de deliktir' dediği iddia edilen okul müdürü görevinden alındı

Antalya'nın Muratpaşa İlçesi’nde Faruk Tugayoğlu Ortaokulu Müdürü Şengül Koyuncu, geçen hafta okuldaki 5 kız öğrenciye kulaklarındaki küpe ve küpe delikleri nedeniyle, "Sizin başka yerleriniz de deliktir" dediği iddiası üzerine bir öğrenci velisi tarafından İlçe Milli eğitim Müdürlüğü’ne şikayet edildi. Daha önce de okuldaki harcamalarda usulsüzlük yapıldığı yönündeki şikayetler üzerine hakkında 20'ye yakın soruşturma açılan Koyuncu, başka bir okula sınıf öğretmeni olarak atandı.

Koyuncu’nun, AKP’nin 15 Şubat’ta Kepez Arena’da yapılan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun da katıldığı kongreden kendisinin de içinde olduğu çok sayıda fotoğrafı Facebook hesabından paylaştığı da ortaya çıktı. Müdür Koyuncu paylaştığı fotoğraflara "Kepez Arena muhteşemdi. Kadın 2023" diye yazarak, birçok aday adayıyla da fotoğraflarını paylaştı.

20'ye yakın soruşturma

Şengül Koyuncu hakkında, okuldaki harcamalarda usulsüzlük yapıldığı yönündeki şikayetler üzerine de 20’ye yakın soruşturma olduğu öğrenildi.

Milli Eğitim Müdürlüğü müfettişleri tarafından yürütülen soruşturmalar ve incelemeler devam ederken, Koyuncu Antalya Valiliği’nce görevinden alındı. Koyuncu, Muratpaşa Gültekin İlkokulu’na sınıf öğretmeni olarak atandı.

Çok sayıda usulsüz harcama iddiası

Koyuncu hakkında yürütülen soruşturmaların çoğunun okuldaki usulsüz harcama iddialarını içerdiği öğrenildi. Yürütülen soruşturmalarda okul aile birliği, okulun diğer idarecileri ve öğretmenlerin bilgisi dışında, teklif almaksızın ve ihale yapmadan, okulun tabanlarına mineflo kaplama yaptırdığı, aynı şekilde kendi odasına 8-9 bin liralık koltuk takımı aldığı ve başka harcamalarla odasını yenilettiği gibi çok sayıda iddia bulunuyor.

Eski okul müdürünün görevine iadesi kararı

Aynı okulda müdürlük görevinden alınarak Abduramanlar Ortaokulu’na müdür olarak atanan okulun eski müdürü Sadık Büyükgebiz’in de Antalya Bölge İdare Mahkemesi’ne açtığı göreve iade davasını kazandığı öğrenildi. Mahkeme, Büyükgebiz’in Faruk Tugayoğlu Ortaokulu müdürlüğü görevine iadesine karar verdi.