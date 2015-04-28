Öğrencilere 5 gün tatil!

Liselere Giriş Sınavı TEOG’un ikinci oturumu, 29 Nisan Çarşamba ve 30 Nisan Perşembe günü yapılacak. Buna göre 8’inci sınıf öğrencilerinin gireceği bu sınavların yapıldığı tüm ortaokullardaki diğer öğrenciler de (5, 6 ve 7. sınıf) ders yapmayacak. Buna, resmi tatil olan 1 Mayıs ile hafta sonu da eklenince, öğrenciler 5 gün tatil yapacak.

TEOG'un yapılacağı ortaokullarla aynı bahçede eğitim gören ilkokullarda da ders yapılmayacak.

29 Nisan Çarşamba ile 30 Nisan Perşembe günleri milyonlarca öğrenci için tatil olacak.

Bu iki günlük tatilin arkasından 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü resmi tatil olması sebebiyle tüm öğrencilere ve tüm çalışanlara tatil olacak. 2 Mayıs Cumartesi ile 3 Mayıs Pazar günü hafta sonu tatillerinin eklenmesiyle tatil 5 güne kadar uzayabilecek.