-ÖĞRENCİLERDEN ZİNCİRLİ EYLEM ÇANAKKALE (A.A) - 19.05.2011 - Çanakkale'de iki üniversite öğrencisi, üniversite öğrencilerinin pankart açtıkları gerekçesiyle tutuklanmalarını protesto için kendilerini beton sütuna zincirledi. Gençlik Federasyonu üyesi olduklarını söyleyen, ancak kimliklerini açıklamayan 2 öğrenci, Cumhuriyet Meydanı'na geldi. Burada kendilerini beton sütuna zincirleyen öğrenciler, slogan attı. Ferhat Tüzer ve Berna Yılmaz adlı öğrencilerin daha önce pankart açtıkları gerekçesiyle tutuklanmalarını protesto ettiklerini belirten öğrenciler, ''Parasız eğitim istiyoruz'' dedi. Çevrede önlem alan polis ekipleri, öğrencilere müdahalede bulunmadı.