-ÖĞRENCİLERDEN TBMM ÖNÜNDE PROTESTO ANKARA (A.A) - 07.12.2010 - Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyesi bir grup genç, TBMM önünde İstanbul'da eylem yapan öğrencilere yönelik polisin müdahalesini protesto etti. TBMM önünde toplanan gruba, bazı milletvekilleri de destek verdi. Grup adına konuşan TGB Genel Başkanı İlker Yücel, son günlerde TGB üyesi gençlerin ailelerinin telefonla arandığını ve ''Çocuğunuz terör örgütüne katıldı'' denildiğini öne sürdü. Üniversite öğrencilerine yönelik baskı politikalarının yürütüldüğünü iddia eden Yücel, Emniyet Genel Müdürlüğünü göreve çağırarak, aileleri arayanların ortaya çıkarılmasını istedi. CHP İzmir Milletvekili Canan Arıtman da Türkiye'de ileri demokrasinin olmadığını ileri sürdü. Gençlere ve kadınlara yönelik şiddet uygulandığını savunan Arıtman, ''Cumhuriyet'in sonsuza kadar yaşatılması için gerekirse canımızı veririz'' dedi. CHP Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk üniversite sorunlarının araştırılması için Meclis Araştırması Komisyonu kurulmasını isteyeceklerini bildirdi. DSP İstanbul Milletvekili Hasan Macit ise gençlerin demokratik mücadelesinde yasalar dışına çıkılmamasını istedi. Eylem, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle para cezasına çarptırılan Özgür Senger için ''1 TL toplama kampanyası''nın başlatılmasıyla sona erdi.