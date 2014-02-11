Öğrencilerden sonra öğretmenler de fişlenmiş

Gaziantep İslahiye’de üniversite öğrencilerinin siyasi görüşleri ve özel yaşamları nedeniyle fişlendiklerinin açığa çıkmasının ardından, savcılık inceleme başlattı. Eğitim-Sen’in suç duyurusu üzerine başlatılan inceleme sürerken, öğrencilerin fişlendikleri fakültede hocalara yönelik de fişleme yapıldığı açığa çıktı.

Milliyet'in haberine göre, göreve yeni başlayacak bir öğretim görevlisi hakkında toplanan bilgilerin okul yönetimiyle ilgili çeşitli elektronik posta adreslerine gönderildiği, bu kişinin daha önce yaptığı işlerin, siyasi bağlantılarının, geçmişte aldığı bazı notların bile elektronik postalara gönderildiği anlaşıldı. Gaziantep Üniversitesi’nin başta olayı yalanlamasına rağmen daha sonra iddiaları araştırmak üzere komisyon kurduğu ancak komisyon başkanlığına iddiaların odağındaki fakültenin yöneticilerinden birinin atandığı da öğrenildi. Komisyonun iki üyeliğine de yine iddiaların odağındaki bir başka okuldan iki öğretim üyesinin atandığı ifade edildi.

Fişleme skandalına ilişkin tartışmalar sürerken, Eğitim-Sen savcılığa başvurdu. Suç duyurusunda, fişleme skandalına ilişkin açığa çıkan belgeler anımsatılarak, fişlemelerin halen sürdüğü iddia edildi.

Tanıklar var

Suç duyurusunda, üniversite yönetiminin fişlemelerden habersiz olduğuna yönelik açıklamasına karşılık, ilgili polislerin ve üniversite yetkililerinin haber çıktıktan sonra bilgisayarların harddisklerini değiştirmeye çalıştığı, bu konuda tanıklık yapmaya hazır isimlerin bulunduğu, savcılığın talebi halinde tanıkların ifade vereceği vurgulandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, bunun üzerine fişleme skandalı ile ilgili inceleme başlattı. İncelemenin soruşturmaya dönüştürülmesinin ardından, fişleme bilgilerini harddisklerden silmeye çalışanlarla ilgili tanıklık yapılacak isimlerin savcılığa çağrılacağı öğrenildi.

Öğretim görevlilerine de fişleme

Öğrencilerin fişlenmesine ilişkin inceleme sürerken, İslahiye’deki İktidari ve İdari Bilimler Fakültesi’nde çalışan bazı hocalara yönelik fişleme yapıldığı da ortaya çıktı. Bazı yetkililere gönderilen elektronik postalarda bazı hocaların etnik kökeni, daha önce görev yaptıkları yerler, hangi partiye sempati duyduğu gibi bilgilerin yer aldığı elektronik postalarda, hocaların olağan yollarla ulaşılması mümkün olmayan geçmişte aldıkları notlar ve bazı faaliyetlerinin bile bilgisinin bulunduğu anlaşıldı.

Aile fotoğrafları

Söz konusu elektronik postalarda bazı hocaların fotoğrafları, facebook taraması sonucu elde edilmiş aile fotoğrafları, çocuklarının görüntüleri de yer aldı. Bu kişilerin akademik çalışmaları bile fişleme belgelerinin ekinde yer aldı.

Komisyona tanıdık başkan

Gaziantep Üniversitesi’nin başta olayı yalanlamasına rağmen daha sonra iddiaları araştırmak üzere komisyon kurduğu ancak komisyon başkanlığına iddiaların odağındaki fakültenin yöneticilerinden birinin atandığı da öğrenildi. Komisyonun iki üyeliğine de yine iddiaların odağındaki bir başka okuldan iki öğretim üyesinin atandığı ifade edildi.