Öğrencilerden sokak hayvanları için kermes

Fatih YILMAZ/TOKAT,(DHA)- TOKAT’ta Gaziosmanpaşa Ortaokulu öğrencileri gelirinin sokak hayvanlarının bakımında kullanılmak için kullanılacağı gıda kermesi düzenledi.

Kent merkezinde bulunan Gaziosmanpaşa Orta Okulu 5-E sınıfı öğrencileri farkındalık oluşturmak amacı ile sınıflarında gıda kermesi düzenledi. Öğrencilerin evlerinde hazırlattıkları yiyecekler, teneffüste satışa sunuldu. Sokak hayvanları için kermes düzenlediklerini belirten 5-E sınıfı öğrencilerinden Bilal İpekli, \"Yiyoruz, içiyoruz. Ama biz onları hiç düşünmüyoruz. Biz de sokak hayvanları için kermes düzenledik. Buradan toplanan para ile onlara mama alacağız\'\' dedi. Farkındalık oluşturmak için gıda kermesini düzenlediklerini kaydeden sınıf öğretmeni Elvan Çolak Bektaşoğlu ise, şöyle konuştu:

\"Çocuklarımız burada hayvanlar için bir şeyler yapmanın ne kadar önemli bir değer olduğunu, hayvanların da dünyada insanlar gibi yeme hakkı olduğunu öğrendi. Bunun için bir şeyler yapmanın keyfine vardılar. Büyüdüklerinde yetişkin bir birey olduklarında bu bilinçle davranırlar. İnsanlar için de hayvanlar için de dünyayı daha güzel bir yer haline getirebilirler. Biz bu amaç için hareket ediyoruz. Buradaki gelir hayvan barınağına verilecek.\"

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