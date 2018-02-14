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Öğrencilerden 'Sevgilimiz Mehmetçik olsun' temalı kartpostal

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AMASYA'da, 'Zeytin Dalı Harekatı’nda görev askerlere Gazi Ortaokulu öğrencileri tarafından 14 Şubat Sevgiler Günü’nde 'Sevgilimiz Mehmetçik olsun' sloganıyla kartpostal gönderildi

14 Şubat 2018 22:15

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AMASYA\'da, \'Zeytin Dalı Harekatı’nda görev askerlere Gazi Ortaokulu öğrencileri tarafından 14 Şubat Sevgiler Günü’nde \'Sevgilimiz Mehmetçik olsun\' sloganıyla kartpostal gönderildi.
Türkiye genelinde PTT Genel Müdürlüğü’nün düzenlediği kampanya kapsamında Amasya PTT Başmüdürlüğü tarafından 14 Şubat Sevgililer Günü temasıyla 14 Şubat’ta \'Sevgilimiz Mehmetçik olsun\' sloganı belirlendi. Amasya Merkez Gazi Ortaokulu Sosyal Bilgiler öğretmeni İsmail İlmaz ve öğrenciler Afrin bölgesinde teröristlerle mücadele eden Mehmetçiklere sevgilerini göstermek için kartpostal gönderdi. Etkinliğe katılan Amasya Gazi Ortaokulu 7\'nci sınıf öğrencisi Emine Kandemir, \"Mehmetçiğimiz canı pahasına bizlerin huzurlu bir şekilde hayatımızı devam ettirmesi için mücadele ediyor. Yüreğimiz bugün her zamankinden fazla Afrin’de çarpıyor. Sevgililer sevgisi Mehmetçiğe selam olsun\" dedi.

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