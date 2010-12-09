-ÖĞRENCİLERDEN POLİS HAKKINDA SUÇ DUYURUSU İSTANBUL (A.A) - 09.12.2010 - İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi İşkence Karşıtı Komisyonu üyesi ve polisin müdahalesi sonucu yaralanan protestocu öğrencilerin avukatı Gülizar Tuncer, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile rektörlerin buluşması sırasında eylem yapmak isteyen öğrencilere güvenlik güçlerince yapılan müdahaleye ilişkin suç duyurusunda bulunduklarını bildirdi. Dolmabahçe Meydanı'nda basın açıklaması yapan Tuncer, DİSK'e bağlı Genç-Sen üyesi olan öğrencilerin rektörlerle olan toplantıyı izlemek ve kendi sorunlarını iletmek üzere gelirken güvenlik güçlerinin müdahalesine uğradığını hatırlattı. Müdahale sırasında bir kız öğrencinin polisten aldığı tekmeler sonucunda bebeğini düşürdüğünü belirten Tuncer, şunları söyledi: ''O kız öğrenci buraya gelirken böyle bir saldırıyla karşılaşacağını bilmiyordu. O öğrenciden bugüne kadar kimse özür dilemedi. Herkes onu sorgulamaya çalıştı. Üstelik o öğrenci, polise hamile olduğunu söylemişti. Buraya gelen öğrencilerin profesyonel eylemci olduklarını söylüyorlar. Onlar önce kendi profesyonel işkenceci polislerine baksınlar. İlk defa Türkiye'de genç bir kız bebeğini düşürmüyor. Yıllardır yapılan işkenceler sonucu genç kızlar bebeklerini düşürdü.'' Bu olayların hesabının sorulmasını istediklerini ve sadece polisler hakkında değil amirler hakkında da suç duyurusunda bulunduklarını anlatan Tuncer, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Sadece öğrencilere işkence ve kötü muamele uygulaması yapan polis memurları hakkında değil, esas olarak amirler, bu işin sorumluları olan İstanbul Emniyet Müdürü, müdür yardımcıları, Beyoğlu ilçe emniyet müdür yardımcıları hakkında da suç duyurusunda bulunduk. Çünkü onların verdiği talimatlarla bu iş gerçekleşmiştir. Savcılıktan buradaki kamera görüntülerini ve kullanılan zehirli gazların maliyetinin tespitini istedik. Suç duyurularımızın takipçisi olacağız. Davalar açıldığında da davaları izleyeceğiz.''