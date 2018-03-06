Öğrencilerden Mehmekçiğe duygulandıran mektuplar

Yusuf BAŞTUĞ- Yaşar KORKUSUZ/ KOZAN (Adana), (DHA)- ADANA\'nın Kozan ilçesinde ortaokul öğrencileri, Afrin\'de süren Zeytin Dalı Harekatı\'nda görevli askerlere, duygu dolu mektuplar gönderdi.

Kozan Yunus Emre Ortaokulu\'nda öğrenciler, Mehmetçik için mektup yazma kampanyası başlattı. Öğrencilerin her biri, duygu yüklü ifadelerin ve şiirlerin yer aldığı mektupları okul müdürü Murat Şengül\'e iletti. Öğrencilerin bu anlamlı davranışıyla gurur duyduğunu belirten Murat Şengül, hepsini kutladı. Mektuplar, askerlere ulaştırılmak üzere Hatay\'daki sınır birliklerine gönderildi.



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