Öğrencilerden Kılıçdaroğlu'nu şaşırtan istek

T24 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, özel uçakla geldiği Gürcistan’ın Acara Özerk Cumhuriyeti Başkenti Batum’da karşılaştığı iki Türk öğrencinin birlikte Denizli'ye dönme isteğini kabul etti. Oy kullanmak için memleketi Denizli’ye gitmek isteyen Süleyman Akarçay, miting için bu kente gidecek olan Kılıçdaroğlu’nun uçağına binmek isteyince Kılıçdaroğlu da öğrencinin isteğini kırmayarak kabul etti.





CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Artvin’in Hopa İlçesi’ndeki mitingi için Antalya’dan özel uçakla Gürcistan’ın Acara Özerk Cumhuriyeti’nin Başkenti Batum Havaalanı’na Türkiye saati ile 00.15 sıralarında geldi. Kılıçdaroğlu, burada bir grup partili tarafından karşılandı. Kılıçdaroğlu’nu karşılayanlar arasında yer alan ve Gürcistan’da yaşayan iş adamı CHP Artvin İl yönetim kurulu üyesi Nazmi Dinç’in otomobilinin CHP-001 sayılı Gürcistan plakası dikkat çekti. Plakayı 5 katı daha fazla para vererek aldığını anlatan Dinç, CHP sevgisinin büyük olduğunu söyledi.



Müzik ve su eşliğinde görsel şavla karşılandı

Kılıçdaroğlu, daha sonra beraberinde CHP Artvin Milletvekili Metin Arifağaoğlu ile birlikte Batum’daki su parkına geçti. Burada müzik ve su gösterileri eşliğinde görsel şovla karşılanan CHP Lideri, bir süre bu gösterileri izledi. Kılıçdaroğlu, daha sonra yanına gelen Acara Özerk Cumhuriyeti Başbakan’ı Levan Varşolomidze ile bir süre görüştü.



Öğrenciyi özel uçağına alma sözü

Bu sırada Batum’da üniversitede okuyan Denizlili Ceren Cebeci ve Süleyman Akarçay Kılıçdaroğlu’nun yanına geldi. Ceren Cebeci, arkadaşı Süleyman Akarçay’ın oy kullanmak için Denizli’ye gitmek istediğini belirterek Kılıçdaroğlu’na yarın miting için gideceği Denizli’ye özel uçağıyla arkadaşını da götürmesini istedi. Kılıçdaroğlu’nun, "Eğer pilot kabul ederse olur" cevabı üzerine Cebeci, "Biz pilotla görüştük. Siz kabul ederseniz sorun olmayacağını söyledi" dedi. CHP Lideri de "Pilot öyle dediyse götürürüz" diyerek teklifi kabul etti.



