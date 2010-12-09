Öğrencilerden Hüseyin Çapkın'a bir kasa biber gazı

T24 - İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın’a üniversite öğrencileri postaneden biber gazı gönderdi.





Kimi çevrecelerce son günlerde “Kimyasal” lakabı takılan İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın’a öğrenciler bir koli gönderildi.

Hürriyet Hukuk ve Hoşgörü (3H) Gençlik Hareketi adı altında Sirkeci Postanesi önünde toplanan üniversite öğrencileri, polisin geçtiğimiz gün arkadaşlarına yönelik sert müdahalesine tepki gösterdi. Grup, yanlarında getirdikleri biber gazını, İstanbul Emniyet Müdürü Çapkın'a gönderdi.

Öğrencilerin taşıdıkları "Biz denedik, sen de dene" ve "Polis İmdat değil, İmdat Polis hattı kurulsun" yazılı dövizler dikkat çekti.

Grup adına konuşan Soner Tuncel isimli öğrenci, "İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'ı protesto ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde en temel haklarını kullanarak Başbakan'ı protesto etmek isteyen savunmasız öğrencilere karşı yoğun biber gazı ve orantısız güç kullandılar. Bunun sorumlusu Hüseyin Çapkın'dır. İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın biber gazlarının bolca kullanılmasında bir sakınca görmemektedir. Biz de kendisine biber gazı gönderiyoruz. Kendisine ve yakın çevresine uygulamasını öneriyoruz. Belki bu tecrübeden sonra bu kimyasallar her önüne gelene uygulanmaz" dedi. Grup, daha sonra olaysız şekilde dağıldı.



