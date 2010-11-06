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Spor

ÖĞRENCİLERDEN FAİR

06 Kasım 2010 18:33

-ÖĞRENCİLERDEN FAİR-PLAY ÇAĞRISI ANTALYA (A.A) - 06.11.2010 - Spor Toto Süper Lig'de oynanan Medical Park Antalyaspor-Bursaspor maçını tribünden takip eden liseli öğrenciler 'fair-play' çağrısında bulundu.  Sahasında kolay kolay puan kaybetmeyen Medical Park Antalyaspor ile ligin tek namağlup takımı Bursaspor karşılaşmasını 14 liseden 100 öğrenci izliyor. Otobüslerle okullarından getirilen öğrenciler tribünde, ''Maçlar biter dostluklar kalır'', ''Spor dostluktur'', ''Fairplay'' pankartları açtılar.  Medical Park Antalyaspor'da sarı kart cezalısı Ivan Radeljic ile Galatasaray maçında sakatlığı nükseden Necati Ateş oynamıyor. Orduspor karşısında gördüğü kırmızı kart cezasını tamamlayan Deniz Barış ise ilk onbirde sahaya çıkıyor. İki takım arasındaki ezeli rekabet nedeniyle bugünkü maçta geniş güvenlik önlemleri alındı. Maçta özel güvenliğin yanı sıra 400 jandarma görev yapıyor.  Medical Park Antalyasporlu futbolcular sahaya Organ Bağışı haftası nedeniyle ''Organ Bağışı Hayat Kurtarır'' pankartıyla çıktılar. 

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