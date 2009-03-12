Öğrencilerden Darwin'e sansür protestosu

Üniversite Konseyleri Derneği’ne üye bir grup öğrenci, dün TÜBİTAK’ın Bilim ve Teknik Dergisi’nin mart sayısının kapağına uygulanan "Darwin sansürünü" protesto etti.



Protestocular, TÜBİTAK’ta "Fethullahçı ve cahil bir kadro" oluşturulduğunu iddia ettiler. TÜBİTAK binası önünde toplanan öğrenciler, protesto sonrasında sansürün mimarı olan TÜBİTAK Başkan Vekili Ömer Cebeci’ye, TÜBİTAK Popüler Bilim Yayınlarının çıkardığı "Evrim" kitabını gönderdiler.



Öğrenciler, "TÜBİTAK’ta Harun Yahya’lar istemiyoruz", "Bilim düşmanı Ömer Cebeci istifa", "Bilim düşmanlarını durdurun", "Biz okuduk sen de oku" yazılı pankartlar taşıdılar. TÜBİTAK binası önünde uzun süre ıslık ve alkışlarla eylem yapan öğrenciler, daha sonra, "AKP elini bilimden çek" sloganları attılar.

