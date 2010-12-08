Öğrencilerden CHP’li Batum’a protesto

T24 - CHP Genel Sekreteri Süheyl Batum, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde katıldığı bir panelde öğrenciler tarafından protesto edildi. Batum, öğrencilere “Bu yaptığınız faşizm” dedi.





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CHP Genel Sekreteri Süheyl Batum, Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde düzenlenen bir toplantıya katıldı.

Bir grup öğrenci toplantı sırasında sivil polisleri protesto etti. Öğrenciler Süheyl Batum’a da tepki gösterdi.

Batum, öğrencilerin protestosu üzerine şunları söyledi:

“Bir arkadaş, ‘Ben Anayasayı dinlemek istiyordum’ diyor. Mutluluğun resmini değil ama faşizmin resmini çizebilirsin. Söyledikleriniz haklı, öğrencilere yapılan müdahaleye karşı çıktık. Biz hiçbir öğrenciyi dövdürmedik. Ama bu yaptığınız faşizm.

Farkı görün; burada Başbakan, Egemen Bağış konuşuyor olsaysaydı, polis çağırılıp bu arkadaşlar şimdi dayak yiyor olacaktı. Biz demokrat insanlarız.

Protesto etme hakkı var. Bahçeşehir Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi ve İTÜ’de konuşma hakkı vermeyen bakanlar ile CHP’lileri aynı kefeye koyarsanız ayıp etmiş olursunuz.”



