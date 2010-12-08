-ÖĞRENCİLERDEN ÇAPKIN'A BİBER GAZI İSTANBUL (A.A) - 08.12.2010 - Hürriyet, Hukuk, Hoşgörü Gençlik Hareketi (3H Gençlik Hareketi) üyesi bir grup, İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'a biber gazı gönderdi. Sirkeci'deki Büyük Postane önünde toplanan 3H Gençlik Hareketi üyesi bir grup, çeşitli pankartlar açarak, yaptıkları açıklamada, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın rektörlerle toplantısını protesto eden öğrencilerin en temel haklarını kullandıkları ileri sürüldüler. Protestocu öğrencilere karşı ''yoğun biber gazı ve orantısız güç kullanıldığı'' iddia edilen açıklamada, olayın sorumlusunun Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın olduğu öne sürdü. İstanbul Emniyet Müdürü Çapkın'ın biber gazlarının bolca kullanılmasında bir mahsur görmediği savunulan açıklamada, ''Kendisine bir adet biber gazı gönderiyor ve yakın çevresinde uygulamasını öneriyoruz. Belki bu tecrübeden sonra, bu kimyasalları öyle her önüne gelen uygulamaktan vazgeçer'' denildi. Açıklamanın ardından postaneye giren grup, bir zarfın içine koydukları biber gazını Çapkın'a gönderdikten sonra dağıldı.