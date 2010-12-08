T24 LogoT24 Logo
Gündem

ÖĞRENCİLERDEN ÇAPKIN'A BİBER GAZI İSTANBUL (A.A)

08 Aralık 2010 14:23

-ÖĞRENCİLERDEN ÇAPKIN'A BİBER GAZI İSTANBUL (A.A) - 08.12.2010 - Hürriyet, Hukuk, Hoşgörü Gençlik Hareketi (3H Gençlik Hareketi) üyesi bir grup, İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'a biber gazı gönderdi. Sirkeci'deki Büyük Postane önünde toplanan 3H Gençlik Hareketi üyesi bir grup, çeşitli pankartlar açarak, yaptıkları açıklamada, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın rektörlerle toplantısını protesto eden öğrencilerin en temel haklarını kullandıkları ileri sürüldüler.  Protestocu öğrencilere karşı ''yoğun biber gazı ve orantısız güç kullanıldığı'' iddia edilen açıklamada, olayın sorumlusunun Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın olduğu öne sürdü. İstanbul Emniyet Müdürü Çapkın'ın biber gazlarının bolca kullanılmasında bir mahsur görmediği savunulan açıklamada, ''Kendisine bir adet biber gazı gönderiyor ve yakın çevresinde uygulamasını öneriyoruz. Belki bu tecrübeden sonra, bu kimyasalları öyle her önüne gelen uygulamaktan vazgeçer'' denildi.  Açıklamanın ardından postaneye giren grup, bir zarfın içine koydukları biber gazını Çapkın'a gönderdikten sonra dağıldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24