-ÖĞRENCİLERDEN BU KEZ OYUNCAK YUMURTA ANTALYA (A.A) - 15.12.2010 - Akdeniz Üniversitesi'nde, dünkü Girişimcilik Haftası etkinlikleri sırasında kürsüye yumurta atan öğrencinin salon dışına çıkarılmasını protesto eden öğrenciler ile üniversite güvenlik görevlileri arasında arbede yaşandı. Akdeniz Üniversitesi ile Antalya Sanayici ve İşadamları Derneği (ANSİAD) işbirliğinde düzenlenen Girişimcilik Haftası etkinlikleri kapsamında dün konuşma yapan Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı İdil Büyükbaş'a yumurta atan öğrenciye destek ve salondan çıkarılmasını protesto amacıyla bir grup öğrenci, üniversitenin Olbia Çarşısı önünde toplandı. Öğrencilerin Olbia Çarşısı sonuna kadar yürümesine izin veren görevliler, rektörlük binasına yönelmeleri üzerine öğrencileri engellemek istedi. Bu sırada öğrencilerle güvenlik görevlileri arasında arbede yaşandı. Güvenlik şeridini geçemeyen öğrenciler, bulundukları yerde basın açıklaması yaptılar. Öğrenciler adına basın açıklamasını okuyan Yasemin Bayar, son zamanlarda öğrencilere karşı yapılan şiddet eylemlerinin arttığını ileri sürdü. Arkadaşlarının salon dışına çıkarılarak susturulmaya çalışıldığını iddia eden Bayar, Akdeniz Üniversitesi öğrencileri olarak üniversitede yapılacak sermaye ve sermaye temsilcilerinin katıldığı toplantıları boykot edeceklerini belirtti. Bir süre slogan atan öğrenciler, daha sonra yanlarında getirdikleri ''Yumurtlayan tavuk'' oyuncağını çalıştırarak bir süre yumurtlamasını beklediler ve ardından oyuncak yumurtaları rektörlük binasına doğru attılar. Öğrencilerin protestosu sırasında, bir grup öğrenci de bu öğrencilere tepki gösterdi.