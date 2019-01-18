Öğrencilerden belediye başkanının kapısında harçlık kuyruğu

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE\'de, Keşan İlçe Belediye Başkanı Mehmet Özcan, bugün karne alarak kendisini ziyarete gelen öğrencilere harçlık dağıttı. Özcan\'ın harçlık dağıttığını öğrenen birçok öğrenci, başkanlık makamının kapısında kuyruk oluşturdu.

Keşan\'da, 2018-2019 eğitim-öğretim yılı 1\'inci döneminin bugün sona ermesiyle 50\'i resmi, 17\'si özel olmak üzere toplam 67 kurumda, 13 bin 239 öğrenci yarıyıl tatiline girdi. Bazı öğrenciler, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan\'a karnesini gösterip, harçlık alabilmek için ziyarette bulundu. Başkan Özcan, tek tek makamına aldığı öğrencilerin karnelerini kontrol ederek, 5\'er TL harçlık dağıttı. Öğrenciler de Başkan Özcan\'ın elini öperek, kendisine teşekkür etti. Özcan\'ın harçlık dağıttığını öğrenen birçok öğrenci, başkanlık makamının kapısında kuyruk oluşturdu.

Başkan Mehmet Özcan, öğrencilere daha çok çalışmalarını ve devamsızlık yapmamalarını öğütledi.



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