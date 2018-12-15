Öğrencilerden atıktan kostümlerle defile

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi, TEMA Vakfı ve İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü\'nün iş birliğinde hazırlanan \'Atığını Sıfırla\' etkinliğinde, ilk ve ortaokul öğrencileri atıkları kullanarak tasarladıkları elbiseleri defile ile sergiledi.

Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi, TEMA Vakfı ve İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü iş birliğinde israfı önlemek ve çevreye duyarlı toplum yetiştirmek amacıyla \'Atığını Sıfırla\' etkinliği gerçekleştirildi. Alsancak\'ta 13.00-16.00 saatleri arasında kurulan stantlarda ilçe sakinlerine geri dönüşümle ilgili bilgiler verilirken miniklerin hazırladığı defile beğeni topladı.

Devlet Hastanesi Müdür Yardımcısı Emel Çekkin, hastane olarak sıfır atık projesine destek verdiklerini belirterek, \"Sıfır atık projesini bir yaşam biçimi olarak benimseyip bu bilinci geliştirmek için evimizde ve genel olarak günlük yaşantımızda uygulayacağımız birtakım davranış kalıpları mevcut. Bunların en başta geleni ise tek kullanımlık plastik, karton, kağıt tabak-çatal-bıçak kullanımından kaçınmak. Örnek vermek gerekirse; dışarıda kahve veya çay içmek istediğimizde evimizden kendi termosumuzu götürürsek plastik veya karton bardak kullanmadığımız için atık oluşumunu önleyebiliriz. Bugün de kupasıyla gelenlere çay ve kahve ikram ediyoruz\" dedi. Hastane olarak atıkları ayrıştırdıklarını dile getiren Çekkin, marketlerde plastik poşet kullanılmaması gerektiğini, fatura ile kredi kartları ekstrelerinin de kağıt yerine elektronik ortamda gönderilmesi gerektiğini vurguladı.

İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü\'nden çevre mühendisi Bahadır Oğuz da, sıfır atık projesinin Cumhurbaşkanlığı bünyesinde 2017 yılında başlatıldığını söyleyerek pilot il olarak İzmir\'de İl Müdürlüğü\'ndeki çöp kovalarını kaldırarak iç mekan kutuları kullandıklarını belirtti. Atık ayrımı gerçekleştirip geçici depolandırma alanlarından lisanslı firmalara atık gönderdiklerini ifade eden Oğuz, 11 ayda belediyeye giden çöplerde ciddi bir azalma sağlandığını anlatarak, uygulamayı tüm kamu kurum kuruluşlarına yaymayı hedeflediklerini söyledi.

\'DÜNYAMIZ ÇÖP EVLERE DÖNECEK\'

TEMA Vakfı İzmir İl temsilcisi Özcan Gökoğlu ise atığın hayati bir sorun haline geldiğini söyleyerek, \"Evlerinde çöplerini biriktirenlerden fazla farkımız yok. Onlar çöplerini evinde biriktirirken bizler de ayrıştırma yapmaksızın çöp üretiyor ve evimizden uzaklaştırıyoruz. Görsel olarak bizim yanımızda olmayan çöplerin yok olduğunu düşünüyoruz. Bugün fosil atıklardan üretilen plastikler okyanusa karışıyor. Okyanuslardaki plastikler içtiğimiz suya karışıyor. Bizler de atıkları yeniden kullanmazsak dünyamız çöp evlere dönecek\" diye konuştu.

ÇOCUKLARDAN GERİ DÖNÜŞÜM FARKINDALIĞI

Defilenin sunumunu yapan 2000 Yılı Türkiye Güzeli ve Dünya Güzellik Yarışması 3\'üncüsü Yüksel Ak ise atıkların geri dönüşüm süreci içinde değerlendirilmeden bertarafının hem maddesel hem de enerji olarak ciddi kaynak kayıplarının yaşanmasına neden olduğunu belirtti. Yüksel Ak, \"Dünya üzerindeki nüfus ve yaşam standartları artarken tüketimde de kaçınılmaz şekilde bir artış yaşamakta ve bu durum doğal kaynaklarımız üzerinde baskıyı artırarak dünyanın dengesini bozmaktadır. Sınırlı kaynaklarımız artan ihtiyaçlarımıza yetişemiyor. Bu durum göz önüne alındığında doğal kaynakların verimli kullanılmasının önemi daha da ortaya çıkıyor. Son yıllarda tüm dünyada sıfır atık uygulama çalışmaları hem bireysel hem kurumsal alanlarda belediye genelinde yaygınlaşıyor. İzmir\'de de bu farkındalık çocukluk yaşlardan itibaren başlatılıyor\" dedi.

Konuşmaların ardından minikler, naylon, plastik ve atık kağıtlar kullanarak hazırladıkları kostümleri defilede sergiledi.



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