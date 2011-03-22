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Öğrenciler yumurta attıkları için 'asıldılar'

Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğrencilerinden temsili protesto

22 Mart 2011 02:00

T24- Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı’ya yumurta attıkları gerekçesiyle uzaklaştırma cezası alan Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğrencileri, temsili olarak kendilerini astılar.




Ondokuz Mayıs Üniversitesi’ne (OMÜ) geçen yıl, "Girişimcilik" konulu konferans vermeye gelen Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. Yönetim kurulu Başkanı Ali Sabancı’ya yumurta attıkları gerekçesi ile uzaklaştırma cezası alan öğrenciler, cezaya tepki göstermek için kendilerini temsili olarak darağacına astılar.

OMÜ Rektörlük binası önünde toplanan öğrenciler, sloganlar atarak uzaklaştırma cezalarını protesto etti.

Uzaklaştırma cezası alan öğrenciler adına açıklama yapan Eğitim Fakültesi 2. Sınıf öğrencisi Doğukan Erdem, geçen yıl 29 Mart’ta "Girişimcilik" konulu panele gelen Ali Sabancı’nın, Öğrenci Kolektifleri tarafından yumurta atılarak protesto edildiğini hatırlattı.

Yumurta atma eyleminden 1 yıl sonra, OMÜ Rektörlüğü’nün kendilerine uzaklaştırma cezası verdiğini belirten Erdem, "OMÜ Rektörlüğü, olaydan 1 yıl sonra bize ceza veriyor. 10 arkadaşımız 1 ay okuldan uzaklaştırma cezası alıyor. Daha önce uzaklaştırma cezalarının iptali için dava açtığımız Cumhuriyet Savcılığı bile ’Öğrenciler demokratik haklarını kullanmışlardır’ demesine rağmen keyfi cezalarda sınır tanınmıyor" dedi.

Ardından öğrenciler hazırladıkları oyunu sahneledi. Oyunda, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Akan’ın maskesini takan Mühendislik Fakültesi 2. Sınıf öğrencisi Cem Arslan, Veteriner Fakültesi 4. Sınıf öğrencisi Anıl Moral’a, yumurta attığı için uzaklaştırıldığını bildirdi. Bunun üzerine Moral, kendini temsili olarak darağacına astı.

Alkışlarla oyunu sonlandırılan öğrenciler, ardından sessizce dağıldılar. Temsil sırasında geniş güvenlik önlemleri alındığı görüldü.

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