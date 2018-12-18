T24 LogoT24 Logo
Gündem

Öğrenciler, 'Yerli Malı Haftası'nda zehirlendi

Kekten zehirlendiklerini iddia eden öğrencilerin, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi

18 Aralık 2018 16:13

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Mahmudiye İmam Hatip Ortaokulu'nda düzenlenen Yerli Malı Haftası etkinliğinde 14 ortaokul öğrencisi, yedikleri kekten zehirlendi. Hastanede tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olay, İnegöl Mahmudiye İmam Hatip Ortaokulu’nda meydana geldi. Yerli Malı Haftası etkinliği kapsamında 5B sınıfı öğrencileri, evlerinden getirdikleri yiyecekleri sınıflarında yedi. Ancak bir süre sonra öğrencilerde, mide bulantısı ve baş ağrısı baş gösterdi. 25 kişilik sınıftan 14 öğrenci fenalaştı. Öğrenciler, okula gelen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedavi altına alındı. Kekten zehirlendiklerini iddia eden öğrencilerin, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

ETİKETLER

öğrenciyerli malıhaftazehirlenme
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24