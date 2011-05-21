-ÖĞRENCİLER YEMEKTEN ZEHİRLENDİ YALVAÇ (A.A) - 21.05.2011 - Isparta'nın Yalvaç ilçesinde yurtta kalan 15 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı Yalvaç Meslek Yüksekokulu'nda öğrenim gören ve devlet yurdunda kalan 15 öğrenci, mide ağrısı ve kusma şikayetiyle Yalvaç Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Hastane yetkilileri, şikayetlerin gıda zehirlenmesinden kaynaklandığını açıkladı. Yurtta, özel bir yemek firması tarafından hazırlanan akşam yemeğinde, kuru fasulye ve pirinç pilavı yiyen ve gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan öğrencilerin, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.