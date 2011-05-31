-ÖĞRENCİLER YEMEKTEN ZEHİRLENDİ İNEGÖL (A.A) - 30.05.2011 - Bursa'nın İnegöl ilçesinde yemekten zehirlenen 32 ilköğretim okulu öğrencisi hastaneye kaldırıldı. Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çipli köyünde Yılmaz Şimşek, oğlu Ahmet Şimşek'in sünnet düğününde misafirlere tavuklu pilav ve ayran ikram etti. Şimşek, kalan tavuklu pilav ve ayranı da köydeki ilköğretim okulunda öğrencilere dağıttı. Akşam saatlerinde rahatsızlanan 32 öğrenci, ailelerin durumu bildirmesi üzerine 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan muayenelerinde yedikleri yemeklerden zehirlendikleri belirlenen öğrencilerden 24'ünün tedavisi sürerken, 8 öğrenci yapılan müdahalenin ardından taburcu edildi.