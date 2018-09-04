Öğrenciler ve aileler tepkili: Devlet yurtları yetersiz kalıyor, özel yurtlar ise çok pahalı

Üniversite kazanan adaylar için kayıt dönemi başladı. Öğrenciler mutlu olsa da velileri zor günler bekliyor. Özellikle şehir dışından gelenler, barınma ve kalacak yer konusunda sıkıntı çekiyor. Uzun bir çalışma döneminin ardından şimdi onları bekleyen süreci, İstanbul Üniversitesi’ni kazanan öğrenci ve aileler, "Devlet yurtları yetersiz kalıyor, özel yurtlar ise çok pahalı" diyor.

"Bir şekilde ödeyeceğiz"

Birgün'den Yağmur Öztürk'ün haberine göre Mersin’den psikoloji okumaya gelen Deniz Güneş, geçen yıl Mersin ve Adana Çukurova Üniversitesi’ni kazandığını ama mezuna kaldığını söylüyor. Pahalı olmasına rağmen İstanbul’da öğrenci olmanın daha avantajlı olduğunu düşündüğü için burada okumak istediğini söyleyen Deniz Güneş’in babası Ali Güneş ise kızının iyi koşullarda yaşamasını istiyor. Ali Güneş, kızına devlet yurdu çıkmayacağını düşündüğü için başvurmamış. Çıkmayacağını düşünmesinin nedenini şöyle ifade ediyor:

“Gelirle alakalı. Ben öğretmenim, eşim emekli. Garibana bile çıkmıyor, bize de çıkmayacaktı. Özel yurtlar pahalı ama bir şekilde öderiz diye düşünüyorum.”



Güneş, özel yurtlarda yer kalmadığını, kalırsa da kötü yerler kaldığını söyledikleri için 2 gün önceden kaydolmaya gelmiş. Okula yakın bir yerde tuttuğu odanın yıllık bedeli 12 bin 500 TL. 3 kişilik bir oda ve yalnızca sabah kahvaltısı fiyata dahil. Güneş, öğle yemeğini üniversitenin yemekhanesinde yiyeceğini belirtiyor. Psikoloji bölümünü okumaya gelen bir başka öğrenci Banu Bilir de Kırklareli’nden gelmiş . Devlet yurduna başvurmuş, eğer çıkmazsa İstanbul’daki akrabalarının yanında kalacağını dile getiriyor.



"Yeni sistem 30 puan kaybettirdi"

İngiliz Dilbilimi bölümünü kazanan Gazi Osman Ünal ise babasıyla birlikte İstanbul’da yaşıyor. Babasına bakacağı için başka bir şehre okumaya gitmeyi düşünmediğini söylüyor. Asıl istediği bölümün ise Mütercim Tercümanlık olduğunu belirten Ünal şunları söylüyor:

“Sistem değişikliği nedeniyle benim yaklaşık 30 puanım düştü. Ben zaten matematikten kaçmak için lisede dil bölümünü seçmiştim. Fakat bu sayısal puan türü de hesaplamaya katıldı. Mütercim tercümanlık bölümünü daha çok isterdim.”

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Kayıtlar 7 Eylül’de bitiyor

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların 03 Eylül’de başlayan kayıt işlemleri 07 Eylül 2018 tarihine kadar devam edecek. Elektronik kayıtlar ise 03-05 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacak. Kayıt için adayların yerleştirildikleri üniversitenin istediği belgelerle belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekiyor.



Öğrenciler, e-devlet üzerinden giriş yaparak üniversiteye e-kayıt yapabilirler. Elektronik kayda; özel yetenek programları, yükseköğretim kurumlarınca elektronik kaydı uygun görülmeyen programlar (sağlık raporu isteyen programlara gibi) ve açıköğretim programları dâhil değil.

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Hayali 54’ünde gerçekleşti

54 yaşında tarih bölümünü kazanan Gülen Tane ise hayalinin gerçekleştiğini söylüyor. Tane, şimdiye kadar çok mücadele verdiğini bundan sonra ise onu yeri sorunların beklediğini aktarıyor. “Ne yapacağımı bilmiyorum” diye anlatmaya başladığı hikâyesi şöyle:

“Ben hep okumak istedim. Görücü usulü evlendiğim kişi beni okuyacaksın diye kandırdı ama olmadı. Eşimden beş yıl önce ayrıldım. 24 yıl ne mi yaptım? Kendim için hiçbir şey. 3 çocuk büyüttüm. İkisi evlendi, biri benim yanımda. O da üniversiteye hazırlanıyor şimdi. Ama şimdi ben hayalimi gerçekleştireceğim. Tarih bölümünü kazandım. Küçüklüğümden beri bu alana meraklıydım ama ailede elimden tutan olmadı. Tarih kitapları alır okurdum hep. Şimdi de hiçbir yardım almadım, kursa gitmeden kazandım. Ailemden de kimseye söylemedim. Çünkü biliyorum, ‘ne gerek var’ falan diyeceklerdi. Mezun olunca da okulda kalmak istiyorum.”



Okumak için Ankara’dan gelen ve emekli olan Tane, emekli maaşı nedeniyle devlet yurduna alınmayacağı endişesi taşıyor. Ama özel yurt ücretlerini karşılamakta da çok zorlanacağını ifade ediyor.