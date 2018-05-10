Öğrenciler, Van Gölü ile buluştu

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- VAN Büyükşehir Belediyesi\'nin \'Öğrenciler Van Gölü ile Buluşuyor\' projesi kapsamında, farkı okullardan gelen öğrenciler mavi tura çıkarak Akdamar Adası\'nı gezdi.

Van Büyükşehir Belediyesi, il ve ilçelerde bulunan dar gelirli ve daha önce hiç tekneye binemeyen ilkokul ve ortaokul öğrencileri için renkli ve eğlenceli bir etkinlik düzenledi. Kültür Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan \'Öğrenciler Van Gölü ile Buluşuyor\' projesi kapsamında öğrenciler mavi tura çıktı.

Sabah saatlerinde okullarından alınan öğrenciler, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı\'na ait araçlarla Edremit ilçesinde bulunan marinaya getirildi. Burada öğretmenleri nezaretinde deniz otobüslerine binen öğrenciler, 1 saatlik tekne yolculuğunun ardından tarihi Akdamar Adası\'na ulaştı. Burada tarihi kiliseyi gezerek bol bol hatıra fotoğrafı çekilen öğrenciler gönüllerince eğlendi. Hafta sonuna kadar devam edecek etkinlikle yaklaşık bin 500 öğrencinin mavi tura çıkarılması hedefleniyor.

İlk kez tekneye bindiğini ve Akdamar Adası\'nı gördüğünü söyleyen Mevlana Ortaokulu 8’inci sınıf öğrencisi Zerda Atuk, \"Buraya sınıf olarak geldik. Sayın valimize böyle bir etkinlik yaptığı için çok teşekkür ediyorum. Ben ilk kez adayı gördüm. Benim gibi birçok arkadaşım da ilk kez adaya gelip tekneye bindi. Burası çok güzel. Gezimiz çok eğlenceli geçti\" dedi.

Yapılan etkinliğin öğrencilerin gelişimi acısından çok değerli olduğunu belirten Şehit Kemal Ortaokulu Müdürü İrfan Öztürkçü, \"Gezimizin amacı, öğrencilerin Van’ın tarihi dokusunu, tarihi eserlerini tanımasıdır. Öğrenciler için de çok yararlı oldu. Birçok öğrencimiz ilk kez adaya geldi, tekneye bindi. Ben bu etkinliği düzenleyen Sayın Valimiz ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Zorluoğlu’na çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Fazıl Tamer ise özellikle kırsal alandaki gençleri Van Gölü ile buluşturduklarını söyledi. Tamer, \"Projemiz sayesinde Pazartesi günü başladığımız turlarımız, yarına kadar devam edecek. Bu kapsamda belki daha önce hiç Van Gölü’nde seyahat etmemiş ve Akdamar Adası’na gitmemiş bin 500 öğrencimizi Van Gölümüz ile buluşturduk. İnşallah bu alandaki çalışmalarımız devam edecek\" şeklinde konuştu.

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