Öğrenciler, tüketim tarihi geçmiş 'okul sütü'nden zehirlendi

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB), Ankara Şehit Ferhat Koç İlkokulu’nda dün (16 Nisan 2018) ilkokullarda dağıttığı tüketim tarihi geçen sütten birçok çocuk zehirlendi. Okulun bağlı olduğu Etimesgut İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün olaydan haberi olmadığı öğrenilirken, velilerin yaşananlardan akşam eve gelen çocuklarının anlatmasıyla haberdar olduğu ifade edildi.

Onlarca çocuk zehirlendi

MEB ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın imzaladığı işbirliği anlaşmasıyla, yüzlerce milyon lira maliyetle hayata geçirilen “Okul Sütü Projesi” kapsamında okullarda haftada üç gün dağıtılan, Ankara Eryaman’da bulunan Şehit Ferhat Koç İlkokulu’nda tüketim tarihinin geçmiş süt, birçok öğrencinin zehirlenmesine neden oldu.

BirGün'de yer alan habere göre, ilkokul öğrencilerine dağıtılan sütlerin son tüketim süresinin dolduğu geç fark edildi. Çok sayıda öğrencinin sütü içmelerinin ardından, “Öğretmenim bu süt acı” diyerek dağıtılan sütü öğretmenlerine götürdüğü, sütün tamamını içen öğrencilerin ise karın ağrısı şikayetlerini öğretmenlerine ilettiği bildirildi.

Sütlerin tüketim tarihinin geçtiğinin fark edilmesi ile okulda anons yapılarak çocuklar sütleri içmemesi konusunda uyarıldı. Bu sürece kadar sütü içen onlarca çocuk sütten zehirlendi. Okula çağrılan doktor, bozuk sütten etkilenen bir öğrencinin ise midesi yıkanmak zorunda kaldı. Okul yönetimi velilere haber vermezken, öğrencilerin aileleri yaşananları akşam eve gelen çocuklarından öğrendi.