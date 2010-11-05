-ÖĞRENCİLER TBMM'YE YÜRÜDÜ ANKARA (A.A) - 05.11.2010 - Gençlik Federasyonu üyeleri, YÖK'ün kuruluş yıl dönümünü protesto etmek için TBMM'ye yürüdü. Yüksel Caddesi'nde toplanan federasyon üyesi bir grup öğrenci, YÖK'ü protesto eden sloganlar attı. Öğrenciler daha sonra TBMM'ye kadar yürüdü. TBMM Dikmen Kapısı önünde federasyon adına hazırlanan basın açıklamasını okuyan Gökçe Uluada, YÖK'ün demokratik, bilimsel parasız eğitimin önüne set çektiğini, düşünmeyen sorgulamayan, üretmeyen, sadece düzenin verdiğini tüketen bir gençlik yarattığını önü sürerek, YÖK'e karşı olduklarını söyledi. Eğitimin her geçen gün paralı hale geldiğini, niteliksiz ve bilimsel olmayan bir eğitimin dayatıldığını öne süren Uluada, demokratik, bilimsel ve parasız eğitim istediklerini dile getirdi. Basın açıklamasının ardından üç öğrenci, BDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan ile görüşmek üzere TBMM'ye girdi.